Bodrum'da göçmen kaçakçılığı yapan 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Bodrum'da göçmen kaçakçılığı yapan 5 zanlı tutuklandı

Bodrum\'da göçmen kaçakçılığı yapan 5 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, İzmir'den getirdikleri 20 düzensiz göçmeni kamyonetle bir otele yerleştiren ve daha sonra tekneye götürmeye çalışırken yakalanan 5 zanlı tutuklandı. Göçmenler ise Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

08.05.2024 18:39
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 5 şüpheli, İzmir'den içerisinde tuğla ve hırdavat malzemeleri olan kamyonetle 20 düzensiz göçmeni ilçeye getirerek ilk etapta bir otele yerleştirdi.

Zanlılar, daha sonra aynı kamyonetle düzensiz göçmenleri tekneye götürdükleri sırada Akyarlar Mahallesi'nde jandarma ekiplerince yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

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