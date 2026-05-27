Bodrum Belediyesi, Halk Plajlarındaki Çalışmalarda Sona Yaklaştı

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Mavi Bayraklı Plajlar Birimi ekipleri, yaz sezonu öncesi halk plajlarında yürüttüğü hazırlık çalışmalarında sona yaklaştı.

Bodrum Yelken Mavi Bayraklı Halk Plajı, Kumbahçe Mavi Bayraklı Halk Plajı, Gümbet Mavi Bayraklı Halk Plajı, Bitez Mavi Bayraklı Halk Plajı, Ortakent Yelken Halk Plajı, Karaincir Tuzla Halk Plajı, Karaincir Halk Plajı, Akçabük Halk Plajı, Turgutreis Günbatımı Halk Plajı, Gümüşlük Çukurbük Halk Plajı, Gümüşlük Koyunbaba Halk Plajı, Yalıkavak Erdemil Halk Plajı, Yalıkavak Monakus Halk Plajı, Gündoğan Mavi Bayraklı Halk Plajı, Türkbükü Mavi Bayraklı Halk Plajı, Gölköy Mavi Bayraklı Halk Plajı ve Yalıçiftlik Mavi Bayraklı Halk Plajı başta olmak üzere birçok halk plajında çalışmalar tamamlandı.

Öte yandan, Türkbükü Mahallesi'nde yıkılan kaçak iskelelerin yerine Bodrum Belediyesi ekiplerince yeni bir halk plajı daha vatandaşların kullanımına kazandırıldı.

ŞEZLONG SAYISI BİN 750'YE ÇIKACAK

Plajların donanım ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bugüne kadar sahillere bin 591 adet şemsiye ve 555 adet şezlong monte edildi. Sezon öncesinde şezlong sayısının toplam bin 750'ye çıkarılması planlanıyor. Yüzme alanlarında can güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için 2 bin 91 adet şamandıra denize yerleştirilerek güvenli yüzme şeritleri oluşturuldu.

Ekiplerin çalışmaları, 9'u mavi bayraklı olmak üzere Bodrum genelindeki toplam 68 halk plajında belirlenen plan doğrultusunda aralıksız sürüyor.