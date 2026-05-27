Bodrum Belediyesi, Halk Plajlarındaki Çalışmalarda Sona Yaklaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum Belediyesi, Halk Plajlarındaki Çalışmalarda Sona Yaklaştı

27.05.2026 09:07  Güncelleme: 09:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum Belediyesi, yaz sezonu öncesi 68 halk plajında temizlik ve donanım çalışmalarını tamamladı. Şezlong sayısı bin 750'ye çıkarılırken, yeni bir halk plajı daha hizmete açıldı.

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Mavi Bayraklı Plajlar Birimi ekipleri, yaz sezonu öncesi halk plajlarında yürüttüğü hazırlık çalışmalarında sona yaklaştı.

Bodrum Yelken Mavi Bayraklı Halk Plajı, Kumbahçe Mavi Bayraklı Halk Plajı, Gümbet Mavi Bayraklı Halk Plajı, Bitez Mavi Bayraklı Halk Plajı, Ortakent Yelken Halk Plajı, Karaincir Tuzla Halk Plajı, Karaincir Halk Plajı, Akçabük Halk Plajı, Turgutreis Günbatımı Halk Plajı, Gümüşlük Çukurbük Halk Plajı, Gümüşlük Koyunbaba Halk Plajı, Yalıkavak Erdemil Halk Plajı, Yalıkavak Monakus Halk Plajı, Gündoğan Mavi Bayraklı Halk Plajı, Türkbükü Mavi Bayraklı Halk Plajı, Gölköy Mavi Bayraklı Halk Plajı ve Yalıçiftlik Mavi Bayraklı Halk Plajı başta olmak üzere birçok halk plajında çalışmalar tamamlandı.

Öte yandan, Türkbükü Mahallesi'nde yıkılan kaçak iskelelerin yerine Bodrum Belediyesi ekiplerince yeni bir halk plajı daha vatandaşların kullanımına kazandırıldı.

ŞEZLONG SAYISI BİN 750'YE ÇIKACAK

Plajların donanım ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bugüne kadar sahillere bin 591 adet şemsiye ve 555 adet şezlong monte edildi. Sezon öncesinde şezlong sayısının toplam bin 750'ye çıkarılması planlanıyor. Yüzme alanlarında can güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için 2 bin 91 adet şamandıra denize yerleştirilerek güvenli yüzme şeritleri oluşturuldu.

Ekiplerin çalışmaları, 9'u mavi bayraklı olmak üzere Bodrum genelindeki toplam 68 halk plajında belirlenen plan doğrultusunda aralıksız sürüyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güncel, Turizm, Bodrum, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum Belediyesi, Halk Plajlarındaki Çalışmalarda Sona Yaklaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı: Türkiye yeni dönemin parlayan yıldızı olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: Türkiye yeni dönemin parlayan yıldızı olacak
Özgür Özel’in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı Kalabalığa TOMA’lı müdahale Özgür Özel'in mitingi öncesi Cumhuriyet Meydanı karıştı! Kalabalığa TOMA'lı müdahale
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
İstanbul’da çevre seferberliği başlıyor: Sıfır Atık Festivali kapılarını açıyor İstanbul’da çevre seferberliği başlıyor: Sıfır Atık Festivali kapılarını açıyor
Özel’in mitinginde büyük gerginlik TOMA’nın üzerine çıkıp tekmeler salladı Özel'in mitinginde büyük gerginlik! TOMA'nın üzerine çıkıp tekmeler salladı
Bülent Arınç’tan “mutlak butlan“ yorumu: Yargıtay bir an önce tedbiri kaldırmalı Bülent Arınç'tan "mutlak butlan" yorumu: Yargıtay bir an önce tedbiri kaldırmalı

08:32
Gazze’de bayram namazı yıkılan camilerin enkazında kılındı
Gazze'de bayram namazı yıkılan camilerin enkazında kılındı
08:25
Kılıçdaroğlu’nun kurultayı erteleme formülü masada: Süreç 2 yıla kadar uzayabilir
Kılıçdaroğlu'nun kurultayı erteleme formülü masada: Süreç 2 yıla kadar uzayabilir
08:02
Bahçeli, Türkeş’in mezarını ziyaret etti “Bayram mesajı“ yanıtı dikkat çekti
Bahçeli, Türkeş'in mezarını ziyaret etti! "Bayram mesajı" yanıtı dikkat çekti
07:39
Özel’den namaz çıkışı “Yeni parti kuracak mısınız“ sorusuna net yanıt
Özel'den namaz çıkışı "Yeni parti kuracak mısınız?" sorusuna net yanıt
07:23
Yöresel kıyafetleriyle tarihi camide bayram namazı kıldılar
Yöresel kıyafetleriyle tarihi camide bayram namazı kıldılar
07:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 09:44:46. #.0.4#
SON DAKİKA: Bodrum Belediyesi, Halk Plajlarındaki Çalışmalarda Sona Yaklaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.