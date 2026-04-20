Bodrum'da İki Cinayet Davasında Ceza Kararı

20.04.2026 18:52
Bodrum'da 2 kişinin öldürülmesine ilişkin 14 sanıktan 5'ine ağırlaştırılmış müebbet, 2'sine 30 yıl hapis.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 kişinin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin yargılanan 14 sanıktan 5'ine 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet, 2'sine ise 30'ar yıl hapis cezası verildi.

Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Ali K, Arda Ramazan K, Caner A, Doğan S, Erhan Ş, Muhammed A, Muhammed Burak B, tutuksuz sanıklar Ezgi Y, Hasan T. ile yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Tutuksuz sanıklar Naim Y, Ersan A, Adem T, Vedat Y. ve Hayrettin D. duruşmada yer almadı.

Son sözleri sorulan sanıklardan Arda Ramazan K. pişman olduğunu söyledi, diğerleri ise beraatlarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Arda Ramazan K, Caner A, Erhan Ş, Muhammed A. ve Muhammed Burak B'yi 2 kişiyi "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar Ali K. ve Doğan S'ye ise "suça yardım etme" gerekçesiyle 30'ar yıl hapis cezası verildi.

Mahkeme, tutuksuz yargılananlar hakkında da beraat kararı verdi.

Olay

Kumbahçe Mahallesi'nde 16 Ağustos 2024'te ihbar üzerine bir eve giden polis ekibi, Ayhan Seyat ve Ferit Yıldız'ın cesedini bulmuş, bu kişilerin silahla ateş edilerek öldürüldüğü tespit edilmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklanmıştı. Mahkeme, geçen yıl 10 Kasım'da görülen duruşmada sanıklardan 7'sine yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vermişti.

Kaynak: AA

Siirt’te sel suları bir evi yuttu Siirt'te sel suları bir evi yuttu
Kardeşinin katilini cezaevinden çıkar çıkmaz vurdu Kardeşinin katilini cezaevinden çıkar çıkmaz vurdu
Trabzonspor, RAMS Başakşehir’e karşı galibiyeti 903’te kaçırdı Trabzonspor, RAMS Başakşehir'e karşı galibiyeti 90+3'te kaçırdı
Çocukların sel sularında tehlikeli oyunu Çocukların sel sularında tehlikeli oyunu
Portekiz’de inanılmaz derbi Mourinho ’’kaybettim’’ dediği maçı kazandı Portekiz'de inanılmaz derbi! Mourinho ''kaybettim'' dediği maçı kazandı
Netanyahu Milei’yi İsrail’in en büyük dostu ilan etti Netanyahu Milei'yi İsrail'in en büyük dostu ilan etti

19:17
Okul saldırılarıyla ilgili, Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama İşte atılacak yeni adımlar
Okul saldırılarıyla ilgili, Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama! İşte atılacak yeni adımlar
19:14
Haaland’ın canına tak etti: Karım bile bunu sevmiyor
Haaland'ın canına tak etti: Karım bile bunu sevmiyor
18:39
Ünlü sanatçılardan İrlanda-İsrail maçına boykot çağrısı
Ünlü sanatçılardan İrlanda-İsrail maçına boykot çağrısı
18:32
Gülistan Doku soruşturmasında eski başhekim tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında eski başhekim tutuklandı
17:26
Kötü kokudan şüphelenerek baktıkları reklam panosundan tanınmayacak halde ceset çıktı
Kötü kokudan şüphelenerek baktıkları reklam panosundan tanınmayacak halde ceset çıktı
17:23
Mardin’de sağanak nedeniyle 75 öğrenci okulda mahsur kaldı
Mardin'de sağanak nedeniyle 75 öğrenci okulda mahsur kaldı
