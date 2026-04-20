Bodrum'da İki Cinayet Davasında Ceza Kararı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 kişinin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin yargılanan 14 sanıktan 5'ine 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet, 2'sine ise 30'ar yıl hapis cezası verildi.

Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Ali K, Arda Ramazan K, Caner A, Doğan S, Erhan Ş, Muhammed A, Muhammed Burak B, tutuksuz sanıklar Ezgi Y, Hasan T. ile yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Tutuksuz sanıklar Naim Y, Ersan A, Adem T, Vedat Y. ve Hayrettin D. duruşmada yer almadı.

Son sözleri sorulan sanıklardan Arda Ramazan K. pişman olduğunu söyledi, diğerleri ise beraatlarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Arda Ramazan K, Caner A, Erhan Ş, Muhammed A. ve Muhammed Burak B'yi 2 kişiyi "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar Ali K. ve Doğan S'ye ise "suça yardım etme" gerekçesiyle 30'ar yıl hapis cezası verildi.

Mahkeme, tutuksuz yargılananlar hakkında da beraat kararı verdi.

Olay

Kumbahçe Mahallesi'nde 16 Ağustos 2024'te ihbar üzerine bir eve giden polis ekibi, Ayhan Seyat ve Ferit Yıldız'ın cesedini bulmuş, bu kişilerin silahla ateş edilerek öldürüldüğü tespit edilmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklanmıştı. Mahkeme, geçen yıl 10 Kasım'da görülen duruşmada sanıklardan 7'sine yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vermişti.