Bodrum Belediyesi, Mazı ve Pınarlıbelen'de Pazar Yeri Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi, Mazı ve Pınarlıbelen'de Pazar Yeri Çalışmalarını Sürdürüyor

04.07.2026 17:09  Güncelleme: 18:02
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Bodrum Belediyesi, Pınarlıbelen Mahallesi'nde Pazar Yeri ve Sosyal Etkinlik Alanı, Mazı Mahallesi'nde ise Kapalı Pazar Yeri Projesi'nde çalışmalarını sürdürüyor. Projeler eylül ayında tamamlanacak.

(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi, Pınarlıbelen Mahallesi'nde yapımına başlanan Pazar Yeri ve Sosyal Etkinlik Alanı ile Mazı Mahallesi'nde inşası devam eden Kapalı Pazar Yeri Projesi'nde çalışmalarını sürdürüyor.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde Pınarlıbelen Mahallesi'nde yapımı gerçekleştirilecek Pazar Yeri ve Sosyal Etkinlik Alanı Projesi'nde pazar yerinin ihalesi tamamlandı. Temel öncesi hafriyat çalışmalarına başlanırken, Mazı Mahallesi'nde yapımı süren Kapalı Pazar Yeri Projesi'nde ise çalışmalar planlanan program doğrultusunda devam ediyor.

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Pınarlıbelen Mahallesi'nde toplam bin 414 metrekare alan üzerine inşa edilecek Pazar Yeri ve Sosyal Etkinlik Alanı, yaklaşık 987,97 metrekare brüt inşaat alanına sahip olacak. Proje kapsamında 425 metrekare kapalı pazar alanının yanı sıra gelin odası, zabıta birimi, mutfak alanı ve çeşitli sosyal donatılar da yer alacak. Çok amaçlı olarak planlanan tesis, mahalle sakinlerinin hem alışveriş hem de sosyal etkinliklerde kullanabileceği modern bir yaşam alanı olarak hizmet verecek. Projede temel öncesi hafriyat çalışmaları sürerken, uygun zemin koşullarının oluşturulmasının ardından temel imalatına geçilecek. Pazar yerinin eylül ayı ortalarında tamamlanması planlanıyor.

MAZI KAPALI PAZAR YERİ PROJESİ'NDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Öte yandan, Mazı Mahallesi Yukarı Mazı Mevkii'nde yapımı devam eden Kapalı Pazar Yeri Projesi'nde ise temel atma çalışmaları tamamlandı. Çalışmaların belirlenen program doğrultusunda devam ettiği bildirildi. Toplam bin 743 metrekare alanda hayata geçirilen projede bugüne kadar gerçekleştirilen tüm çalışmalar Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütüldü. Projenin bundan sonraki aşamaları ise hayırseverlerin desteğiyle yine Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda sürdürülecek. Proje tamamlandığında üreticilerin ve vatandaşların daha modern, düzenli ve konforlu bir pazar alanına kavuşması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bodrum Belediyesi, Mazı ve Pınarlıbelen'de Pazar Yeri Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika

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