Bodrum'da İmam Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

19.05.2026 19:47
Metin Suntay, motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybederken, cenazesi törenle defnedildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitiren cami imamı Metin Suntay (58), toprağa verildi.

Kaza, önceki gün saat 20.00 sıralarında, Bitez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Harun K. yönetimindeki 48 BAJ 709 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Yakaköy Camii imamı Metin Suntay'a çarptı. Devrilen motosikletin sürücüsü Harun K. ile imam Suntay yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Suntay, yaşamını yitirdi. Motosiklet sürücüsü Harun K.'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Metin Suntay'ın ikindi vakti Bitez Gülsevim Rüştü Kaynak Camisi'ndeki cenazesine Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, ailesi, kurum amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, öğrencileri, sevenleri ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazı Muğla İl Müftüsü Dr. Rüstem Can tarafından kıldırıldı. Helallik alınması ve kılınan namazın ardından Suntay'ın cenazesi Bitez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber- Kamera: Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla),

Kaynak: DHA

