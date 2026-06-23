Bodrum'da İnşaat Alanında İşçi Kurtarıldı - Son Dakika
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Bodrum'da İnşaat Alanında İşçi Kurtarıldı

Bodrum\'da İnşaat Alanında İşçi Kurtarıldı
23.06.2026 19:11
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Bodrum'da 5 metre derinliğindeki boşluğa düşen işçi itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde inşaat alanında yaklaşık 5 metre derinliğindeki boşluğa düşen işçi kurtarıldı.

Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'ndeki inşaat alanına ihbar üzerine giden itfaiye ekipleri, bir kişinin yaklaşık 5 metre derinliğindeki boşlukta yaralı halde mahsur kaldığını tespit etti.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi düştüğü yerde yaptığı yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu mahsur kaldığı yerden çıkarıldı.

Ekiplerce ambulansa taşınan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

İş Kazası, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Güncel, İnşaat, Bodrum, Muğla, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da İnşaat Alanında İşçi Kurtarıldı - Son Dakika

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