Bodrum'da İnşaat Teknikeri Beton Blok Altında Kaldı
Bodrum'da İnşaat Teknikeri Beton Blok Altında Kaldı

22.05.2026 23:44
Bodrum'da bir otel şantiyesinde beton blok düşmesi sonucu inşaat teknikeri Nuri Galip hayatını kaybetti.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, otel şantiyesinde üzerine beton blok düşen inşaat teknikeri Nuri Galip (45), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 19.30 sıralarında Torba Mahallesi'ndeki bir otel şantiyesinde meydana geldi. İddiaya göre, otelin şantiyesinde çalışan inşaat teknikeri Nuri Galip'in üzerine beton blok düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Galip'in hayatını kaybettiği belirlendi. Galip'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Bodrum Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İş Kazası, 3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
