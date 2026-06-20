Bodrum'da İzinsiz Betona 150 Bin Lira Ceza - Son Dakika
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Bodrum'da İzinsiz Betona 150 Bin Lira Ceza

Bodrum\'da İzinsiz Betona 150 Bin Lira Ceza
20.06.2026 16:21
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Bodrum'da izin olmadan sahile beton döken firmanın 150 bin lira ceza aldığı açıklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahil kesimine izinsiz beton döktüğü tespit edilen firmaya 150 bin lira idari para cezası kesildi.

Gündoğan Mahallesi Kızılburun mevkisinde, tonoz imalatı amacıyla sahil kesiminde beton döküm çalışması yapıldığı belirlendi.

Durumu fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine, bölgeye Bodrum Belediyesi zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan inceleme ve denetimlerin ardından ilgili firmaya toplam 150 bin lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Öte yandan, sahile dökülen beton ve diğer malzemelerin firma tarafından bölgeden kaldırıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Bodrum, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da İzinsiz Betona 150 Bin Lira Ceza - Son Dakika

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