Bodrum\'da Kaçak İskeler ve Karavanlar Kaldırılıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde izinsiz inşa edilen kaçak iskeleler yıkılırken, doğal dokuyu bozduğu belirtilen karavanların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Bodrum Kaymakamlığının koordinesinde, Bölge Liman Başkanlığı, Bodrum Belediyesi ve Milli Emlak Müdürlüğü ekipleri, Yalıkavak Mahallesi'ndeki Küdür Yarımadası'nda denetim gerçekleştirdi.

Bölgeye gelen ekipler, bir sabit kaçak iskele ile bir yüzer iskelenin kaldırılması için çalışma yürüttü. Eski deve güreşi alanının bulunduğu sahildeki iskelenin tahtaları sökülürken, yüzer platform üzerindeki iş makinesiyle yıkım işlemi tamamlandı.

Yetkililer, benzer uygulamanın Paşa Limanı'ndaki yüzer iskele için de gerçekleştirileceğini bildirdi.

Öte yandan Küdür bölgesinde izinsiz konakladığı belirlenen karavanlara yönelik de işlem başlatıldı.

Ekiplerce günler öncesinde yapılan uyarıların ardından bugün yapılan denetimlerde 10 karavanın sahipleri tarafından kaldırıldığı, 6 karavanın ise bölgede bulunduğu tespit edildi.

Bölgede kalan karavanların tahliyesi için çalışmaların sürdüğü, bazı karavanların ticari amaçla kiralandığının belirlendiği öğrenildi.

Yetkililer, doğal yapının korunması ve kamu alanlarının amacı dışında kullanılmasının önlenmesi amacıyla denetimlerin devam edeceğini kaydetti.