Bodrum'da 7 Temmuz Öncesi İlk Ortak Uygulama, Cevat Şakir'den Başladı

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik Zabıta Amirliği ile Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Temmuz 2026 tarihinde ilçe genelinde başlayacak kapsamlı denetim ve düzenleme çalışmaları öncesinde ortak uygulamalara Cevat Şakir Mahallesi'nden başladı.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik Zabıta Amirliği ile Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin ilk ortak uygulaması, Cevat Şakir Mahallesi Gümbet Pazar Yeri Otoparkı'nda gerçekleştirildi. Kentte kamuya açık alanların düzenli ve güvenli kullanılmasını sağlamak amacıyla yapılan çalışmada, uzun süredir otoparkta bekleyen eski model araçlar, karavan ve teknelere yönelik inceleme yapıldı.

Uygulama kapsamında uzun zamandır bekleyen 4 eski model araç, 2 karavan ve 1 tekne alandan kaldırıldı. Araçlardan bir kısmı vatandaşlar tarafından çağrılan çekicilerle, bir kısmı ise sahipleri tarafından kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Uygulamada herhangi bir idari ya da cezai işlem uygulanmadı.

Yetkililer, 7 Temmuz itibarıyla Bodrum genelinde başlayacak denetim ve düzenleme çalışmaları kapsamında kamu alanlarını işgal eden, görüntü kirliliğine neden olan atıl eşyalar, şahsi malzemeler, uzun süre bekletilen araçlar ile benzeri unsurlara yönelik uygulamaların sürdürüleceğini belirtti. Vatandaşlardan belirtilen tarihe kadar gerekli önlemleri almalarını ve kamuya açık alanlarda bulunan eşyalarını kaldırmalarını istedi.