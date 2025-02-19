Bodrum'da Kapalı Pazar Yerinin İlk Etabı Tamamlandı - Son Dakika
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Bodrum'da Kapalı Pazar Yerinin İlk Etabı Tamamlandı

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Bodrum Belediyesi, Kızılağaç Mahallesi'nde inşa edilen kapalı pazar yerinin ilk etabını tamamladı. Projenin ikinci etap çalışmaları hızla devam ederken, halkın yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

19.02.2025 15:09  Güncelleme: 16:05
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(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi tarafından Kızılağaç Mahallesi'nde yapımına başlanan kapalı pazar yerinin ilk etabı tamamlandı.

Bodrum Belediyesi tarafından Kızılağaç Mahallesi köy içi mevkiinde toplam 750 metrekarelik kapalı alanda pazar yeri inşa ediliyor. 80 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğinde ve 6,5 metre yüksekliğinde tasarlanan kapalı pazar yerinin yapımında 28 ton çelik ve saç kullanılması planlanıyor.

İlk etabı tamamlanan kapalı pazar yerinin ikinci etap çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor. Belediye ekipleri, projeyi kısa sürede tamamlayarak pazar yerini tam kapasiteyle hizmete açmayı hedefliyor.

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Bodrum'un her köşesinde vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için çalışıyoruz. Kızılağaç Mahallemizde uzun süredir talep edilen kapalı pazar yerimizin ilk etabını tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Esnafımızın daha iyi şartlarda hizmet vermesi, vatandaşlarımızın sağlıklı ve konforlu bir ortamda alışveriş yapabilmesi için modern bir pazar yeri inşa ediyoruz. İkinci etap çalışmalarımız hızla devam ediyor ve en kısa sürede pazar yerimizi tam kapasiteyle hizmete açacağız. Halkımızın desteğiyle Bodrum'a yakışır projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bodrum'da Kapalı Pazar Yerinin İlk Etabı Tamamlandı - Son Dakika

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