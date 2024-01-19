Bodrum\'da Karaya Vuran Yunus Kurtarılamadı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, karaya vuran bir yunusu kurtarabilmek için vatandaşlar ve ekipler seferber oldu. Tüm çabalara rağmen denize dönmeyen yunus öldü.

Olay, sabah saat 09.00 sıralarında Yahşi Mahallesi Kargı Koyu sahilinde meydana geldi. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, karaya vurmuş yunusun etrafında köpeklerin olduğu gördü. Yunusun canlı olduğunu fark eden vatandaşlar, denize çekti. Ancak, yunus yeniden karaya doğru yüzdü. Yunus kendisini karaya vurduğu esnada kayalıklara çarparak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve Zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler yunusu kurtarabilmek için saatlerce mücadele etti. Açığa doğru çekilen yunus bir kez daha karaya vurdu. Yeniden açığa çekilen yunusun, bir süre sonra sahilin başka bir bölümünden karaya vurarak yaşamını yitirdiği öğrenildi. Yunusun belediye ekiplerince bölgeden alınarak uygun bir yere gömüleceği bildirildi.