Bodrum'da Kaza Sonrası Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobiliyle yaptığı kazadan yara almadan kurtulup yolun karşısına geçmek isterken başka bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan kişi bir ay süren tedaviye rağmen kurtarılamadı.
İlçedeki özel bir hastanede tedavi gören Onur Kösedağı (38), yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kösedağı'nın Yahşi Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.
Onur Kösedağı yönetimindeki otomobil, 11 Şubat'ta Ortakent-Turgutreis kara yolunda kontrolden çıkarak önce bir minibüse, ardından da otomobile çarparak savrulmuştu.
Kaldırımı aşarak uçuruma düşmek üzereyken duran otomobilden yara almadan kurtulan Kösedağı, yolun karşısına geçmeye çalışırken başka bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı.
