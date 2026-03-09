Bodrum ilçesinde kıyı şeridindeki beton su basmanı ile atıklar kaldırıldı.
İlçe Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğü ve Bodrum Belediye Başkanlığı tarafından, Kumbahçe Mahallesi Azbakbaşı mevkiindeki işletme tarafından dere yatağına yapılan beton su basmanı iş makinesi yardımıyla kaldırıldı.
İlçede son yaşanan fırtına ile denize uçan şemsiye şezlong gibi malzemeler de kıyı ve denizden alınarak temizlendi.
Son Dakika › Güncel › Bodrum'da Kıyı Temizliği - Son Dakika
