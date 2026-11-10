Bodrum'da küfür kavgasında ağır yaralanan 17 yaşındaki genç öldü, 2 Portekizli tutuklandı - Son Dakika
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Bodrum'da küfür kavgasında ağır yaralanan 17 yaşındaki genç öldü, 2 Portekizli tutuklandı

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Bodrum\'da küfür kavgasında ağır yaralanan 17 yaşındaki genç öldü, 2 Portekizli tutuklandı
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Bodrum'da alkollü oldukları öne sürülen Portekiz uyruklu 2 kişiyle esnaf arasında çıkan kavgada ağır yaralanan 17 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan Portekiz uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, alkollü olduğu öne sürülen Portekiz uyruklu 2 kişi ile esnaf arasında küfürleşme nedeniyle çıkan kavgada ağır yaralanan Muhammet K. (17), tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olay, önceki gün saat 20.00 sıralarında Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir işletmede meydana geldi. İddiaya göre, işletmeye gelen ve alkollü oldukları öne sürülen Portekiz uyruklu J.G.F. (36) ile C.F. (34), henüz bilinmeyen nedenle küfür etmeye başladı. Bunun üzerine işletmeciler Muhammet K. ve E.K. (28) ile müşteriler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada aldığı darbe sonucu yere düşüp, başını sert zemine çarparak ağır yaralanan Muhammet K., ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hafif yaralı E.K. ise özel bir hastanede tedaviye alındı.

Olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden ayrılan J.G.F. ve C.F.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Yabancı uyruklu 2 şüpheli, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyette işlemleri tamamlanan J.G.F. ve C.F. dün adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, olayda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Y.A. ile F.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Muhammet K., bugün akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: DHA
Portekiz3. SayfaBodrumGüncelSon Dakika

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