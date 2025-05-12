Bodrum’da Kültür ve Doğa Yürüyüşleri Myndos Kapısı'nda Devam Etti - Son Dakika
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Bodrum’da Kültür ve Doğa Yürüyüşleri Myndos Kapısı'nda Devam Etti

Bodrum Belediyesi'nin düzenlediği kültür ve doğa yürüyüşleri, Myndos Kapısı ve Halikarnassos Surları'nda gerçekleştirildi. Arkeolog Serap Topaloğlu'nun anlatımıyla tarihi mezarlar ve surlar hakkında bilgilendirilen katılımcılar, tarihi atmosferde günbatımı izleme fırsatı buldu.

12.05.2025 17:07  Güncelleme: 18:54
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(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi'nin kültür ve doğa yürüyüşleri, bu hafta Myndos Kapısı ve Halikarnassos Surları'nda devam etti.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Pedasa ve Leleg Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Birimi tarafından gerçekleştirilen kültür ve doğa yürüyüşlerinin sonuncusu, Myndos Kapısı ve Halikarnassos Surları'nda düzenlendi.

Arkeolog Serap Topaloğlu'nun anlatımıyla dün saat 18.00'de Myndos Kapısı çevresindeki mezarların anlatımı ile başlayan etkinlik, bölgede bulunan birçok tonozlu mezarın tarihi ve ölü gömme geleneklerine ilişkin bilgilendirme yapıldıktan sonra Maussollos tarafından kenti çevreleyen savunma yapısı anlatılarak devam etti.

Myndos Kapısı ve savunma amacı için yapılan hendek, M.Ö. 334 yılında İskender'in Halikarnassos seferi, İskender'in Halikarnassos'u ele geçirmek için iki taraf arasında başlayan savaş, iki tarafın çekişmeli mücadelesi ve savaş stratejilerinin anlatılmasıyla devam eden yürüyüş, Bardakçı'dan Myndos kapısına kadar yaklaşık 2,5 kilometrelik kazı ve çevre düzenlemesi tamamlanan sur hattında devam etti.

Surların inşa teknikleri, kulelerin yapım amacı ve surlar ile bağlantısı, askerlerin kullandığı kuleye çıkan merdivenler, teraslar, sur dışına inşa edilmiş sandık mezarlar anlatılarak 2500 yıl önceki Halikarnassos kentine yolculuk yapan katılımcılar, surların manzarasında günbatımını ve dolunayın doğuşunu izleme fırsatı buldu.

Bodrum'da yaşamalarına rağmen bazı yapıları yeni gördüklerini belirten katılımcılar, kültür ve doğa yürüyüşlerinin yarattığı farkındalık için Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'ye ve anlatımı için Arkeolog Serap Topaloğlu'na teşekkürlerini iletti.

Havanın ısınması nedeniyle ara verilecek doğa yürüyüşleri, ilerleyen aylarda devam edecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bodrum’da Kültür ve Doğa Yürüyüşleri Myndos Kapısı'nda Devam Etti - Son Dakika

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