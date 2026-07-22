Bodrum'da "Açık Hava Kültür Söyleşileri" Sürüyor

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi, kültürel mirasın korunması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik çalışmalarını Açık Hava Kültür Söyleşileri ile sürdürüyor.

Bodrum Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kent Tarihi ve Leleg Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Birimi tarafından Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü ev sahipliğinde düzenlenen Açık Hava Kültür Söyleşileri kapsamında Arkeolog ve Kültürel Miras 3 Boyut Uzmanı Gökhan Yılmaz, "Geçmişi Geleceğe Taşımak: Kültürel Mirasın Dijitalleştirilmesi ve Yeni Teknoloji" başlıklı sunumuyla katılımcılarla buluştu.

DİJİTAL MODELLEME ANLATILDI

Söyleşinin moderatörlüğünü Bodrum Belediyesi Kent Tarihi ve Leleg Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Birimi Sorumlusu Arkeolog Serap Topaloğlu üstlendi. Gökhan Yılmaz, sunumunda kültürel varlıkların korunması, belgelenmesi ve gelecek nesillere aktarılmasında dijital teknolojilerin sunduğu olanaklara değinerek dijital modelleme yöntemleri hakkında bilgiler verdi. Muğla genelinde, özellikle Milas ve Bodrum çevresindeki tarihi alanların dijitalleştirilmesine yönelik çalışmaların önemini vurgulayan Yılmaz, yeni teknolojilerin kültürel mirasın korunmasına sağladığı katkıları örnekleriyle anlattı.

Etkinliğe Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi Damla Tok da katıldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Tok, kültürel mirasın korunması, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sunan bu tür etkinliklerin önemine dikkati çekerek, Bodrum Belediyesi'nin kültür ve sanat alanındaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü ifade etti.

Söyleşi, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi. Bodrum Belediyesi'nin kültürel mirasın korunması, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sunmak amacıyla düzenlediği Açık Hava Kültür Söyleşileri, farklı konu ve konuklarla devam edecek.