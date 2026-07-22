Bodrum'da "Açık Hava Kültür Söyleşileri" Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum'da "Açık Hava Kültür Söyleşileri" Sürüyor

22.07.2026 09:19  Güncelleme: 10:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum Belediyesi'nin düzenlediği Açık Hava Kültür Söyleşileri'nde, arkeolog Gökhan Yılmaz kültürel mirasın dijitalleştirilmesi ve yeni teknolojilerin kullanımı hakkında bilgi verdi.

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi, kültürel mirasın korunması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik çalışmalarını Açık Hava Kültür Söyleşileri ile sürdürüyor.

Bodrum Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kent Tarihi ve Leleg Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Birimi tarafından Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü ev sahipliğinde düzenlenen Açık Hava Kültür Söyleşileri kapsamında Arkeolog ve Kültürel Miras 3 Boyut Uzmanı Gökhan Yılmaz, "Geçmişi Geleceğe Taşımak: Kültürel Mirasın Dijitalleştirilmesi ve Yeni Teknoloji" başlıklı sunumuyla katılımcılarla buluştu.

DİJİTAL MODELLEME ANLATILDI

Söyleşinin moderatörlüğünü Bodrum Belediyesi Kent Tarihi ve Leleg Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Birimi Sorumlusu Arkeolog Serap Topaloğlu üstlendi. Gökhan Yılmaz, sunumunda kültürel varlıkların korunması, belgelenmesi ve gelecek nesillere aktarılmasında dijital teknolojilerin sunduğu olanaklara değinerek dijital modelleme yöntemleri hakkında bilgiler verdi. Muğla genelinde, özellikle Milas ve Bodrum çevresindeki tarihi alanların dijitalleştirilmesine yönelik çalışmaların önemini vurgulayan Yılmaz, yeni teknolojilerin kültürel mirasın korunmasına sağladığı katkıları örnekleriyle anlattı.

Etkinliğe Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi Damla Tok da katıldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Tok, kültürel mirasın korunması, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sunan bu tür etkinliklerin önemine dikkati çekerek, Bodrum Belediyesi'nin kültür ve sanat alanındaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü ifade etti.

Söyleşi, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi. Bodrum Belediyesi'nin kültürel mirasın korunması, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sunmak amacıyla düzenlediği Açık Hava Kültür Söyleşileri, farklı konu ve konuklarla devam edecek.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Gökhan Yılmaz, Kültür Sanat, Teknoloji, Kültür, Güncel, Bodrum, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da 'Açık Hava Kültür Söyleşileri' Sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastanın ağırlığının 3’te 1’i rahminden çıkarıldı Hastanın ağırlığının 3'te 1'i rahminden çıkarıldı
1 asker öğrenci vefat etti, 3’ü tedavi altında 1 asker öğrenci vefat etti, 3'ü tedavi altında
Aracını muayeneye götüreceklere uyarı Aracını muayeneye götüreceklere uyarı
Taksicinin önünü kesip aracını yumrukladı: Saldırı anı anbean kaydedildi Taksicinin önünü kesip aracını yumrukladı: Saldırı anı anbean kaydedildi
Bir rögar kapağı her şeyi mahvetmeye yetti: Onca emek bir anda çöp oldu Bir rögar kapağı her şeyi mahvetmeye yetti: Onca emek bir anda çöp oldu
Baba-kız 12 saat arayla öldü: Ortaya çıkan detay kahretti Baba-kız 12 saat arayla öldü: Ortaya çıkan detay kahretti

10:29
Gürsel Tekin’den çok konuşulacak sözler: Elimde haberler var, önümüzdeki günlerde...
Gürsel Tekin'den çok konuşulacak sözler: Elimde haberler var, önümüzdeki günlerde...
10:24
Küme düşme, puan silme, kupanın geri alınması Türk futbolunda deprem
Küme düşme, puan silme, kupanın geri alınması! Türk futbolunda deprem
10:14
Dehşete düşüren kaza Hatasının bedelini çok ağır ödedi
Dehşete düşüren kaza! Hatasının bedelini çok ağır ödedi
09:57
Görevden alınan taytlı valinin eşine sürpriz görev
Görevden alınan taytlı valinin eşine sürpriz görev
08:35
Depozito sisteminde yeni dönem 1 lira kuralı değişti, kazanç düştü
Depozito sisteminde yeni dönem! 1 lira kuralı değişti, kazanç düştü
07:40
Ortega seçimleri resmen kaldırdı, ABD’den sert tepki gecikmedi
Ortega seçimleri resmen kaldırdı, ABD'den sert tepki gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 10:35:03. #.0.2#
SON DAKİKA: Bodrum'da "Açık Hava Kültür Söyleşileri" Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.