Bodrum'da Leleg Uygarlığı Üzerine Sunum Düzenlendi - Son Dakika
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Bodrum'da Leleg Uygarlığı Üzerine Sunum Düzenlendi

Bodrum\'da Leleg Uygarlığı Üzerine Sunum Düzenlendi

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Gümüşlük Forum'da Leleg Uygarlığı'nı tanıtan bir sunum gerçekleştirdi. Arkeolog Serap Topaloğlu, bölgenin tarihi ve Myndos Antik Kenti ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

17.01.2025 13:27  Güncelleme: 13:29
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(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Pedasa ve Leleg Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Birimi tarafından Gümüşlük Mahallesi'nde bölge tarihi ile ilgili sunum yapıldı.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Pedasa ve Leleg Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Birimi tarafından Gümüşlük Forum'da düzenlenen sunuma, forum üyeleri ile bölge halkı yoğun katılım gösterdi.

Arkeolog Serap Topaloğlu'nun sunumunda, bölgenin erken tarihi ve bilinmeyen uygarlığı Leleg kentleri anlatıldı. Leleg kentlerinden biri olan Myndos Antik Kenti çalışmaları ve kentteki kalıntılarla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Sunum sonunda Topaloğlu tarafından Bodrum Belediyesi Pedasa ve Leleg Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Birimi'nin yapmış olduğu etkinlikler ile bölge tarihi ve kültürel mirasını tanıtmak için hazırlanan projelerden bahsedildi.

Katılımcılar, etkinlik için Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederken yaşadıkları yerin bilinmeyen tarihini öğrendikleri sunumların devam etmesi temennisinde bulundu.

Pedasa ve Leleg Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Birimi tarafından yapılan kültür söyleşileri ve gezileri devam edecek.

Kaynak: ANKA

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