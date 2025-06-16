Bodrum\'da Makilikte Yangın Çıktı

Bodrum ilçesi Göltürkbükü Mahallesi'nde yakınlarındaki makilikte, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanı fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye 2 helikopter ile çok sayıda arazöz sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
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