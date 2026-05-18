Bodrum Zabıtası\'ndan Marketlerde Kapsamlı Denetim

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla ilçe genelindeki marketlerde kapsamlı hijyen, etiket ve ruhsat denetimleri gerçekleştirdi.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde faaliyet gösteren marketlere yönelik denetimler titizlikle sürdürülüyor. Son denetimlerde, raflarda bulunan ürünlerin son kullanma tarihleri başta olmak üzere genel temizlik, hijyen koşulları, ruhsat geçerliliği ve iş yeri düzeni detaylı bir şekilde incelendi. Ekipler ayrıca tüketici haklarının korunması amacıyla reyonlarda satışa sunulan ürünlerin fiyat etiketlerinin kontrollerini de gerçekleştirdi.

Çalışmalarda ilçe genelinde toplam 46 market denetlenirken, kurallara uymadığı tespit edilen işletmeler hakkında ilgili yönetmelik maddelerince yasal işlem uygulandı. Bu kapsamda Belediye Encümenine sevk edilmek üzere 18 idari işlem uygulanırken, çeşitli eksiklikleri bulunan işletmeler için tespit tutanakları düzenlendi.

Kontroller sırasında bazı marketlerde tespit edilen ve halk sağlığını tehdit eden son kullanma tarihi geçmiş ürünlere, imha edilmek üzere zabıta ekiplerince el konuldu. Ayrıca, fiyat etiketi bulunmayan ürünler ile ruhsatta belirtilen adres bilgilerinin güncel olmadığı işletmeler hakkında da gerekli idari işlemler yerine getirildi.

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, halk sağlığının korunmasının en temel önceliklerinden biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın güvenli, hijyenik ve standartlara uygun gıdaya ulaşabilmesi bizim için her şeyden önemlidir. Zabıta ekiplerimiz, halk sağlığını tehdit edebilecek unsurların önüne geçmek ve hemşehrilerimizin haklarını güvence altına almak için sahadaki çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor. Kurallara uyan, vatandaşımızın sağlığını ve tüketici haklarını gözeten esnafımıza teşekkür ediyor; ilçe genelindeki denetimlerimizin aynı hassasiyetle ve tavizsiz bir şekilde devam edeceğinin bilinmesini istiyorum."

Bodrum Belediyesi ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşması amacıyla ilçe genelindeki rutin denetimlerine hız kesmeden devam edecek.