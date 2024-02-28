Bodrum'da markette doğum yapan kedinin yavrularını emzirmesi görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bodrum'da markette doğum yapan kedinin yavrularını emzirmesi görüntülendi

Bodrum\'da markette doğum yapan kedinin yavrularını emzirmesi görüntülendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan bir marketin çalışanları, iş yerini açtıklarında içeriden gelen sesler üzerine bir kedinin reyonda doğum yaptığını fark etti. Kedinin yavrularını emzirmeye çalıştığı anlar, market çalışanı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

28.02.2024 18:03  Güncelleme: 18:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir marketin reyonunda doğum yapan kedinin yavrularını emzirmeye çalıştığı anlar görüntülendi.

Güvercinlik Mahallesi'ndeki bir zincir marketin çalışanları, sabah iş yerini açtıkları sırada içeriden seslerin geldiğini fark etti.

Sese doğru yönelen personel bir kedinin reyonda doğum yaptığını fark etti.

Personel, kedinin reyonda yavrularını emzirmeye çalıştığı anları cep telefonu kamerasınca görüntüledi.

Kaynak: AA

Bodrum, Muğla, Hayvanlar, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da markette doğum yapan kedinin yavrularını emzirmesi görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 18:55:38. #1.13#
SON DAKİKA: Bodrum'da markette doğum yapan kedinin yavrularını emzirmesi görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement