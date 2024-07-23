Bodrum'da Metan Gazı Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bodrum'da Metan Gazı Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Turgutreis Mahallesi'nde bir kanalizasyon terfi merkezinde temizlik çalışması sırasında metan gazından etkilenen bir işçi hayatını kaybetti. Olayın ardından sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Diğer işçiler ise hafif şekilde gazdan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı. İncelemelerin ardından işçinin cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

23.07.2024 20:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, metan gazından etkilenip terfi merkezine düşen işçi hayatını kaybetti.

Turgutreis Mahallesi'nde marina önündeki kanalizasyon terfi merkezinde, yüklenici firma tarafından temizlik çalışması yapıldığı sırada metan gazından etkilendiği belirtilen bir işçi aşağı düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Terfi merkezindeki atık su vidanjörlerle çekildikten sonra ulaşılan Mehmet Nuri Baştuğ'un (38), yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Temizlik çalışması sırasında gazdan hafif şekilde etkilenen işçiler Asım A. ve Refik K. ise hastaneye kaldırıldı.

Baştuğ'un cenazesi, incelemelerin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma ekiplerince bölgede olay yeri incelemesi yapıldı.

Kaynak: AA

Adli Tıp Kurumu, Turgutreis, Jandarma, İtfaiye, Bodrum, Muğla, Acil Durum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da Metan Gazı Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:16 Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli için mahkeme kararını verdi Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli için mahkeme kararını verdi
18:02 ABD Gizli Servis Direktörü, Trump’a yönelik suikast girişimi nedeniyle istifa etti ABD Gizli Servis Direktörü, Trump'a yönelik suikast girişimi nedeniyle istifa etti
17:41 Komşu ülkeye saldırı hazırlığı yapan İsrail’den “Okul“ planı Komşu ülkeye saldırı hazırlığı yapan İsrail'den "Okul" planı
17:14 ’’Ötanazi’’ kelimesi tartışmalı yasadan çıkarılmıştı AK Partili Çelik, polemiklere nokta koydu ''Ötanazi'' kelimesi tartışmalı yasadan çıkarılmıştı! AK Partili Çelik, polemiklere nokta koydu
14:43 Terörün yuvalandığı komşu ülkede başbakandan kritik “PKK“ talimatı Terörün yuvalandığı komşu ülkede başbakandan kritik "PKK" talimatı
21:23 Canlı Anlatım Lugano Fenerbahçe maçında ilk gol geldi Canlı Anlatım! Lugano Fenerbahçe maçında ilk gol geldi
20:22 Yeniden Refah’lı belediye başkanı partisinden istifa etti Dikkat çeken “Eleştiri“ iddiası Yeniden Refah'lı belediye başkanı partisinden istifa etti! Dikkat çeken "Eleştiri" iddiası
18:55 Avrupa kadrosuna almamıştı Mourinho’dan sürpriz Samet Akaydin kararı Avrupa kadrosuna almamıştı! Mourinho'dan sürpriz Samet Akaydin kararı
18:02 Galatasaray’a transfer olacak mı Trippier için resmi açıklama var Galatasaray'a transfer olacak mı? Trippier için resmi açıklama var
17:29 İspanya bu haberi konuşuyor Arda Güler, Real Madrid’den ayrılmak istiyor İspanya bu haberi konuşuyor! Arda Güler, Real Madrid'den ayrılmak istiyor
16:58 İstanbul’da esnaflar sokak ortasında çatıştı: 1 ölü İstanbul'da esnaflar sokak ortasında çatıştı: 1 ölü
16:55 Fransa’nın köklü takımlarından Bordeaux, küme düşürüldü Fransa'nın köklü takımlarından Bordeaux, küme düşürüldü
16:14 Operasyon geçiren Kadir Ezildi, narkozun etkisiyle nişanlısını sayıkladı Operasyon geçiren Kadir Ezildi, narkozun etkisiyle nişanlısını sayıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 21:44:23. #1.12#
SON DAKİKA: Bodrum'da Metan Gazı Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement