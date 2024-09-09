Bodrum'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Bodrum'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki motosiklet çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Kazaya karışan motosikletlerden biri kontrolden çıkarak devrildi, diğer motosiklet ise devrilen motosiklete çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, ancak hayatını kaybeden kişi kurtarılamadı. Ölen kişinin belediye çalışanı olduğu belirtildi.

09.09.2024 19:16
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki motosikletlinin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Şakir Can Katan'ın kullandığı 48 ASM 497 plakalı motosiklet, Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı Bitez Kavşağı istikametinde kontrolden çıkarak devrildi.

Bu sırada aynı istikamette seyreden Z.G. yönetimindeki başka bir motosiklet de yerdeki Katan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle diğer sürücü de yere düşerek yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Katan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hastanede tedavisi tamamlanan Z.G. ise gözaltına alındı.

Öte yandan yaşamını yitiren Katan'ın, belediye çalışanı olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bodrum'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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