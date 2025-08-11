Bodrum\'da motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde çöp konteynerine çarpan motosikletin sürücüsü Emrah Çimentepe (46), tedavi gördüğü hastanede 13 gün sonra yaşam savaşını kaybetti. Kazaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Kaza, 27 Temmuz'da sabah saatlerinde Peksimet Mahallesi'nde meydana geldi. Aşçılık yapan Emrah Çimentepe, kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet savrulup, yol kenarındaki çöp konteynerine çarptı. Kaskı takılı olan 3 çocuk babası Çimentepe, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çimentepe, bir özel hastaneye kaldırıldı. Çimentepe, burada 13 gün sonra hayatını kaybetti. Öte yandan kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.