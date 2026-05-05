Bodrum'da Mumcular Barajı Su Seviyesi Yükseldi
Bodrum'da Mumcular Barajı Su Seviyesi Yükseldi

05.05.2026 18:48
Mumcular Barajı'nın doluluk oranı %91'e ulaştı, bu yıl Bodrum'da su sıkıntısı beklenmiyor.

Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'un su ihtiyacını karşılayan Mumcular Barajı'nın su miktarı, tam doluluk seviyesine yaklaştı.

Yaklaşık 13 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip barajda son birkaç yıldır kritik seyreden su seviyesi, yağışlarla yeniden yükseldi.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan son ölçümlerde, barajın doluluk oranının yüzde 91 olduğu belirlendi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, gazetecilere, bu yıl yağışların Bodrum'da yüz güldürdüğünü söyledi.

Geyik ve Akgedik barajlarında doluluk oranının yüzde 100'e eriştiğini ifade eden Özçelik, "Mumcular Barajı'nda da doluluk oranı yüzde 100'e yaklaşmış durumda. Geyik ve Mumcular Barajı'nı beraber değerlendirdiğimizde 60 milyon metreküplük bir su söz konusu. Bu yıl Bodrum'da içme suyu temininde bir sorun yaşamayacağımızı düşünüyorum." dedi.

Özçelik, kentteki iletim hattı patlaklarının önüne geçilebilmesi için bu durumun çok önemli bir fırsat olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Aksaklıkların giderilerek Bodrum'un içme suyu kalite standartlarının artırılması büyük önem arz ediyor. Önümüzdeki dönemde bu su teminindeki altyapının sunduğu imkanlar çok iyi değerlendirilmeli??????? ve hazırlıklar yapılmalı. Çiftçilerimizin buna göre yönlendirilmesi de gerekiyor."

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
