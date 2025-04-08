Bodrum'da Öğrencilere Sıfır Atık Eğitimi - Son Dakika
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Bodrum'da Öğrencilere Sıfır Atık Eğitimi

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Bodrum Belediyesi, Uluslararası Sıfır Atık Günü'nde Yalıkavak Neşe Doğan İlkokulu öğrencilerine sıfır atık bilincini aşılamak amacıyla bir etkinlik düzenledi. Öğrenciler geri dönüşüm süreçlerini öğrenirken, atölyelerde de atık kumaşlardan çeşitli ürünler yaptılar.

08.04.2025 11:44  Güncelleme: 12:23
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(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Uluslararası Sıfır Atık Günü'nde Yalıkavak Neşe Doğan İlkokulu öğrencilerine "Sıfır Atık" etkinliği düzenledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sıfır atık çalışmalarında pilot bölge seçtiği Bodrum'da, çevre bilincinin artırılmasına yönelik etkinlikler devam ediyor. Bu kapsamda Uluslararası Sıfır Atık Günü'nde, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Yalıkavak Neşe Doğan İlkokulu öğrencilerine "Sıfır Atık" eğitimi verildi. Sıfır atık bilincinin kazandırılması amacıyla düzenlenen etkinliğe, Temizlik İşleri Müdürü Serkan Kanik başta olmak üzere belediye birim müdürleri, ilgili müdürlük personeli, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Öğrenciler geri dönüşüme katkıda bulundu

Etkinlikte öğrenciler, Bodrum Belediyesi Birinci Sınıf Atık Getirme Merkezi'ni gezerek geri dönüşüm süreçlerini öğrenme fırsatı buldu. Bodrum Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri tarafından düzenlenen atölyelerde ise öğrenciler atık kumaşlardan toka, kese gibi ürünler ile tuval üzerine resimler yaptı. Ayrıca öğrenciler, getirdikleri eski tekstil ürünlerini atık kumbaralarına atarken temizlenen atık malzemelerle hazırlanan çeşitli ürünleri mağazadan alarak geri dönüşüme katkıda bulundu.

"Getirdikleri tekstil atıkları karşılığında istedikleri ürünü aldılar"

Bodrum Belediyesi Birinci Sınıf Atık Getirme Merkezi yöneticisi Mühendis Damla Dargan, "Etkinliğimizde, ilçe sınırlarında bulunan tekstil atık kumbaralarından topladığımız ürünleri temizlettik ve bunları atık mağazamıza sunduk. Mağazamızda öğrenciler, getirdikleri tekstil atıkları karşılığında istedikleri ürünü aldılar. Ayrıca atölyelerde öğrenciler, atık kumaşlardan farklı ürünler yaparak geri dönüşümün ne kadar yaratıcı olabileceğini keşfettiler" dedi.

Bodrum Belediyesi'nin çevre bilincinin artırılmasına yönelik etkinlik ve eğitimlerine devam edeceği bildirildi.

Kaynak: ANKA

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