Bodrum Genelinde Ortak Denetim ve Düzenleme Çalışmaları Başladı

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde ortak denetim ve düzenleme çalışmalarına bugün başladı.

Bodrum'da kamuya açık alanların düzenli ve güvenli kullanılmasını sağlamak amacıyla yapılan ortak çalışmada ilk gün denetim ve uygulamaları; merkezde Atatürk, Neyzen Tevfik, Cafer Paşa ve Turgutreis caddelerinde, Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi ile Taşlıburun Sokak ve Ercan Yangöz Caddesi'nde, Bitez Mahallesi Adliye ve Cumhuriyet caddelerinde gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında uyarılar yapılırken işgal malzemelerinin bir kısmı sahipleri tarafından kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Uyarılara rağmen alınmayan masa, sandalye, şemsiye, totem, reklam panoları, varil, saksı gibi malzemeler, Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlükleri'nin araçlarına yüklenerek yediemine götürülmek üzere alandan uzaklaştırıldı.

Bazı uygunsuz park ve kaldırım işgali yapan motor kullanıcılarına da cezai işlem uygulandı.

Çalışmaların yarın da sürdürüleceği ifade edildi.