Bodrum Genelinde Ortak Denetim ve Düzenleme Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Bodrum Genelinde Ortak Denetim ve Düzenleme Çalışmaları Başladı

07.07.2026 18:04  Güncelleme: 18:27
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Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kamuya açık alanların düzenli ve güvenli kullanımı için ortak denetim başlattı. İlk günde masa, sandalye, şemsiye gibi işgal malzemeleri toplanırken, uygunsuz park yapan motosiklet sürücülerine ceza kesildi.

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde ortak denetim ve düzenleme çalışmalarına bugün başladı.

Bodrum'da kamuya açık alanların düzenli ve güvenli kullanılmasını sağlamak amacıyla yapılan ortak çalışmada ilk gün denetim ve uygulamaları; merkezde Atatürk, Neyzen Tevfik, Cafer Paşa ve Turgutreis caddelerinde, Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi ile Taşlıburun Sokak ve Ercan Yangöz Caddesi'nde, Bitez Mahallesi Adliye ve Cumhuriyet caddelerinde gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında uyarılar yapılırken işgal malzemelerinin bir kısmı sahipleri tarafından kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Uyarılara rağmen alınmayan masa, sandalye, şemsiye, totem, reklam panoları, varil, saksı gibi malzemeler, Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlükleri'nin araçlarına yüklenerek yediemine götürülmek üzere alandan uzaklaştırıldı.

Bazı uygunsuz park ve kaldırım işgali yapan motor kullanıcılarına da cezai işlem uygulandı.

Çalışmaların yarın da sürdürüleceği ifade edildi.

Kaynak: ANKA

Zabıta Müdürlüğü, Yerel Haberler, Motosiklet, 3. Sayfa, Güvenlik, Bodrum, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum Genelinde Ortak Denetim ve Düzenleme Çalışmaları Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum Genelinde Ortak Denetim ve Düzenleme Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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