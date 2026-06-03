Bodrum'da Ot Temizliği Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Bodrum'da Ot Temizliği Çalışmaları Devam Ediyor

03.06.2026 14:20  Güncelleme: 14:48
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Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, mayıs ayında başlattığı ot temizliği ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Bugüne kadar 104 bin 718 metrekare alanda ot temizliği yapılırken, 66 bin 900 metre yol ve kaldırım kenarında bakım gerçekleştirildi.

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, mayıs ayında başlatılan ot temizliği ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Yangın riskini azaltmak, çevre temizliğini sağlamak ve kent estetiğini korumak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri; parklar, yeşil alanlar, yol kenarları, refüjler, kavşaklar ve kamuya açık alanlarda yoğun mesai harcıyor.

Mayıs ayında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 96 bin 731 metrekare alanda ot temizliği yapılırken 51 bin 241 metre uzunluğundaki yol ve kaldırım kenarında bakım ve temizlik çalışması gerçekleştirildi. Haziran ayının ilk günlerinde ise 7 bin 987 metrekare alanda ot biçimi yapılırken 15 bin 659 metre yol ve kaldırım kenarında temizlik ve düzenleme çalışmaları tamamlandı.

Ekipler tarafından bugüne kadar toplam 104 bin 718 metrekare alanda ot temizliği yapılırken; 66 bin 900 metre yol ve kaldırım kenarında bakım, biçim ve temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Ekipler, çalışmalar kapsamında ilçedeki 28 mahallede yer alan 276 farklı noktada ot temizliği ve çevre düzenleme çalışması yürüttü. Cadde ve sokakların yanı sıra refüjler, kavşaklar, parklar, yeşil alanlar ve kamuya açık alanlarda gerçekleştirilen çalışmalarla hem çevre temizliği sağlandı hem de kent estetiğinin korunmasına katkı sunuldu.

Vatandaşların ortak kullanım alanlarında daha temiz, düzenli ve güvenli bir çevre oluşturulmasını hedefleyen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki ot temizliği ve çevre düzenleme çalışmalarına belirlenen program doğrultusunda devam edecek.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Bodrum, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da Ot Temizliği Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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