Bodrum\'da Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
A.T'nin kullandığı 35 CYH 807 plakalı otomobil, Milas-Bodrum kara yolu Kaynar mevkisinde kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılırken, otomobildeki yolcunun kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.
