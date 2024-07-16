Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.
Süleyman D'nin kullandığı 34 DB 621 plakalı otomobil ile Hüseyin K. yönetimindeki 48 BB 7263 plakalı yolcu minibüsü Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile minibüsteki 13 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Bodrum'da Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 14 Yaralı - Son Dakika
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