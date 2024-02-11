Bodrum'da Renkli Görüntülerle Hamsi Festivali - Son Dakika
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Bodrum'da Renkli Görüntülerle Hamsi Festivali

Bodrum'da bu yıl 8'inci düzenlenen Hamsi Festivali'nde, 3 ton hamsinin dağıtılmasıyla 100 metreden fazla kuyruk oluştu. Karadenizli şarkıcıların sahne aldığı festivale katılanlar, horon oynayarak eğlenceli dakikalar geçirdi. Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

11.02.2024 17:43
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 8'inci düzenlenen Hamsi Festivali'nde, renkli görüntüler oluştu. 3 ton hamsinin dağıtıldığı festivalde, 100 metreden fazla kuyruk oluştu. Karadenizli şarkıcıların sahne aldığı festivale katılanlar, horon oynayarak eğlenceli dakikalar geçirdi.

Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle, Bodrum Yarımada Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği'nce İskele Meydanı'nda bu yıl 8'incisi düzenlenen Hamsi Festivali'nde renkli görüntüler ortaya çıktı. Festivalde, mısır unuyla hazırlanan 3 ton hamsi, tavalarda pişirilip dağıtıldı. Ekmek arası hamsi yemek isteyenler, 100 metreyi aşan kuyruk oluşturdu. Meydanda kurulan stantlarda geleneksel yiyeceklerin tanıtımı ve satışı da yapıldı. Festivalde 6 Karadenizli sanatçının yer aldığı konserde, katılımcılar kemençe ve tulum eşliğinde saatlerce horon oynadı.

Festivale Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, AK Parti Bodrum Belediye Başkan adayı Mehmet Tosun, CHP Bodrum Belediye Başkan adayı Tamer Mandalinci, siyasi parti temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı. Etkinlikte konuşan Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Bodrum\'da Renkli Görüntülerle Hamsi Festivali
Kaynak: DHA

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