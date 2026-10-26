Bodrum\'da sağanak Koyunbaba-Gümüşlük yolunu kapattı, bir iş yerini su bastı

Bodrum'da sağanak Koyunbaba-Gümüşlük yolunu kapattı, bir iş yerini su bastıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bodrum'un Koyunbaba Mahallesi'nde sağanakta tıkanan su giderleri Koyunbaba-Gümüşlük yolunu trafiğe kapattı, bir iş yerini su bastı. Ekiplerin çalışmasıyla gider açılıp yol ulaşıma açılırken, yıkılan bahçe duvarının altında kalan motosiklet hasar gördü.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.
Koyunbaba Mahallesi'nde sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle Koyunbaba-Gümüşlük yolu, tıkanan su giderleri nedeniyle trafiğe kapandı. Yağış nedeniyle bölgedeki bir iş yerini su bastı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi ve Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu su giderindeki tıkanıklık giderilerek yol yeniden ulaşıma açıldı.
Yağmurun etkisiyle yıkılan bir bahçe duvarının altında kalan park halindeki motosiklette ise hasar oluştu.
Konacık Mahallesi'nde de dere yataklarında belediye ekiplerince temizlik çalışması yürütüldü.
İlçede sağanak aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Kaynak: AA
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