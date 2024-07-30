Bodrum'da saldırıya uğrayan doktorun durumu açıklandı - Son Dakika
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Bodrum'da saldırıya uğrayan doktorun durumu açıklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde görevi başındayken saldırıya uğrayan Aile Hekimi Dr. Mustafa Hürkal Tezver'in durumu açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, doktorun hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakımda tedavi edildiği belirtildi. Bakanlık, doktorlara ve hastane personeline yönelik şiddeti kabul etmeyeceklerini ve bu konuda kararlılıkla mücadele edeceklerini vurguladı.

30.07.2024 00:37
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(ANKARA) - Sağlık Bakanlığı'ndan, Muğla'nın Bodrum ilçesinde saldırıya uğrayan ve hastaneye kaldırılan Dr. Mustafa Hürkal Tezver'in durumu hakkında açıklama geldi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Muğla'nın Bodrum ilçesinde görevi başındayken şiddete maruz kalan Aile Hekimi Dr. Mustafa Hürkal Tezvar, hastaneye kaldırılmıştır. Hekimimizin yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın x hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Muğla'nın Bodrum ilçesinde görevi başındayken şiddete maruz kalan Aile Hekimi Dr. Mustafa Hürkal Tezvar, hastaneye kaldırılmıştır. Hekimimizin yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Hekimlerimize, hemşirelerimize, hastanelerimizde görevli tüm personelimize karşı uygulanan şiddeti asla kabul etmiyoruz. Bu konuda kararlılıkla mücadele edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bodrum'da saldırıya uğrayan doktorun durumu açıklandı - Son Dakika

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