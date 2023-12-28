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Bodrum'da Şehitler İçin Şeb-i Arus Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Bodrum'da Şehitler İçin Şeb-i Arus Töreni Düzenlendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, şehitlerin ruhlarına ithafen Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu ve Sema grubu tarafından Şeb-i Arus töreni düzenlendi. Törene Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, Bodrum Müftüsü İbrahim Kapancı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda elde edilecek gelirin bir kısmı Bodrum Sağlık Vakfı'na bağışlandı.

Bodrum\'da Şehitler İçin Şeb-i Arus Töreni Düzenlendi
28.12.2023 - 00:06,
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, şehitlerin ruhlarına ithafen Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu ve Sema grubu tarafından Şeb-i Arus töreni düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bodrum Belediyesinin destekleri ve Numan Pekdemir'in koordinasyonunda şehitlerin ruhlarına ithafen Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu ve Sema grubu tarafından Şeb-i Arus töreni düzenlendi. Herodot Kültür Merkezi'nde yapılan törene Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, Bodrum Müftüsü İbrahim Kapancı, Hazreti Mevla'nın 22'nci kuşak torunu Esin Çelebi Bayru ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program ilk etapta Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun gösterisiyle başladı. Daha sonra tasavvuf müziği eşliğinde Sema grubunun Şeb-i Arus töreni yapıldı. Tören izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Programda elde edilecek gelirin bir kısmı Bodrum Sağlık Vakfı'na bağışlandı.

Kaynak: DHA
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