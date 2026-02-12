Bodrum Belediyesi Ekiplerinden Yağış Nöbeti

(MUĞLA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası teyakkuza geçen Bodrum Belediyesi, ilgili tüm müdürlükleriyle gece boyunca sahada görev yaptı. Alınan önlemler ve anında müdahaleler ile ilçe genelinde herhangi bir taşkın yaşanmadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan şiddetli yağış uyarısının ardından Bodrum Kaymakamlığı tarafından alınan kararla ilçede eğitim öğretime bir gün ara verildi. Yağış anı ve sonrasında olumsuzluk yaşanmaması için Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü koordinasyonunda; Zabıta, Fen İşleri, Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 7 gün 24 saat esasına sahada görev aldı.

Riskli bölgelerde önlemler artırıldı

Belediye ekipleri, özellikle geçmiş yıllarda taşkın riski taşıyan dere yataklarında ve kritik noktalarda önlemlerini artırdı. Dere yataklarının girişleri güvenlik şeritleriyle kapatılırken, yağmur suyuyla sürüklenerek mazgalları tıkayan atıklara anında müdahale edildi. Riskli noktalarda konuşlandırılan iş makineleri ve nöbetçi ekipler, olası su taşkınlarının önüne geçti.

Gün boyu aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların, mevcut meteorolojik verilere göre taşkın riski oluşturmadığı bildirilirken; sahadaki kontrollerin periyodik olarak devam edeceği belirtildi.