Bodrum Belediyesi Ekiplerinden Yağış Nöbeti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bodrum Belediyesi Ekiplerinden Yağış Nöbeti

12.02.2026 10:45  Güncelleme: 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası Bodrum Belediyesi, gece boyunca sahada çalışarak taşkın riskini önledi. Eğitim öğretime bir gün ara verildi ve riskli bölgelerde güvenlik önlemleri artırıldı.

(MUĞLA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası teyakkuza geçen Bodrum Belediyesi, ilgili tüm müdürlükleriyle gece boyunca sahada görev yaptı. Alınan önlemler ve anında müdahaleler ile ilçe genelinde herhangi bir taşkın yaşanmadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan şiddetli yağış uyarısının ardından Bodrum Kaymakamlığı tarafından alınan kararla ilçede eğitim öğretime bir gün ara verildi. Yağış anı ve sonrasında olumsuzluk yaşanmaması için Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü koordinasyonunda; Zabıta, Fen İşleri, Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 7 gün 24 saat esasına sahada görev aldı.

Riskli bölgelerde önlemler artırıldı

Belediye ekipleri, özellikle geçmiş yıllarda taşkın riski taşıyan dere yataklarında ve kritik noktalarda önlemlerini artırdı. Dere yataklarının girişleri güvenlik şeritleriyle kapatılırken, yağmur suyuyla sürüklenerek mazgalları tıkayan atıklara anında müdahale edildi. Riskli noktalarda konuşlandırılan iş makineleri ve nöbetçi ekipler, olası su taşkınlarının önüne geçti.

Gün boyu aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların, mevcut meteorolojik verilere göre taşkın riski oluşturmadığı bildirilirken; sahadaki kontrollerin periyodik olarak devam edeceği belirtildi.

Kaynak: ANKA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hava Durumu, Bodrum, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum Belediyesi Ekiplerinden Yağış Nöbeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Anam anam benim evim“ diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı "Anam anam benim evim" diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı
Milyonlarca liralık araçlara el konuldu Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı
Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!
Erdoğan, Belediye Başkanı Güneş ile beraberindeki kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi Erdoğan, Belediye Başkanı Güneş ile beraberindeki kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi
Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti
İran’dan ABD’ye gözdağı: Yapay zekâ videosunda Trump’ın armadası yok edildi İran'dan ABD'ye gözdağı: Yapay zekâ videosunda Trump'ın armadası yok edildi

11:50
Enes Batur gözaltına alındı
Enes Batur gözaltına alındı
11:46
Hangi şehrin insanı neyle meşhur İşte 81 ilin karakter analizi
Hangi şehrin insanı neyle meşhur? İşte 81 ilin karakter analizi
11:42
Didem Arslan’ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
Didem Arslan'ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
11:03
Merkez Bankası’nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
10:53
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
10:34
Aguero, Messi’yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
Aguero, Messi'yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 12:43:27. #7.11#
SON DAKİKA: Bodrum Belediyesi Ekiplerinden Yağış Nöbeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.