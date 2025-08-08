Bodrum'da Su Altyapısı Yenileniyor - Son Dakika
Bodrum'da Su Altyapısı Yenileniyor

08.08.2025 16:55
Bodrum'da içme suyu altyapısını yenileme çalışmaları hızla devam ediyor; 7.900 metre tamamlandı.

Bodrum ilçesinde patlayan isale hatlarının belediye ekiplerince yenilendiği bildirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, MUSKİ Genel Müdürlüğü, Bodrum'da sürekli arızalanarak su, iş gücü ve maddi kayıplara neden olan arızalı içme suyu altyapısını yenilemek için başlattığı çalışmaların 7 bin 900 metrelik kısmını tamamladı.

Torba, Oyder- Bitez ve Turgutreis hatlarında başlatılan yenileme çalışmaları ile bölgedeki ana hatlar yenilenerek bölgedeki içme suyu iletim kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Duktil yerine çelik boru ile yapılan yenileme çalışması ile iletim kapasitesi güçlendirilerek suyun daha verimli şekilde iletilmesi sağlanıyor. Projede her üç hat için ayrı ekipler sahada görev alırken, çalışmalar eş zamanlı olarak ilerliyor.

Projenin en kısa sürede tamamlanıp hattın devreye alınabilmesi için Bodrum'un üç ayrı bölgesinde aynı anda çalışma gerçekleştiriliyor.

Bu çalışmaların birinci kısmı olan Torba hattında toplam 3 bin 800 metrelik hattın 2 bin 700 metresi tamamlanarak yüzde 70 fiziki gerçekleşme sağlandı.

İkinci kısım Oyder-Bitez hattında ise 8 bin 700 metre uzunluğundaki hattın 800 metresi bitirilerek yüzde 9'luk ilerleme kaydedildi.

Projenin en uzun bölümünü oluşturan Turgutreis hattında ise 9 bin 500 metrelik hattın 4 bin 400 metresi tamamlanarak yüzde 50 seviyesine ulaşıldı. Çalışmalar etaplar halinde ve planlanan takvime uygun olarak devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, il genelinde altyapı yatırımlarına büyük önem verdiklerini bildirdi.

Bodrum'un yaz aylarında nüfusun birkaç kat artmasıyla birlikte su ihtiyacının en yüksek olduğu ilçelerin başında geldiğine dikkait çeken Aras, "Bu nedenle sadece mevcut iletim hatlarını yenilemekle kalmıyor, aynı zamanda su kaynaklarımızı artıracak projeleri de hayata geçiriyoruz. Bunun için sadece yeraltı su kaynaklarının sisteme dahil edilmesi değil denizden su arıtma dahil tüm seçenekleri hayata geçiriyoruz." açıklamasını yaptı.

Aras, Torba'dan Turgutreis'e uzanan hat yenileme projesi ile ilçedeki mevcut suyun verimli şekilde iletilmesinin sağlanacağını belirtti.

Çalışmalar tamamlandığında Bodrum'un hem bugünkü hem de gelecekteki su ihtiyacını karşılayacak güçlü bir altyapıya sahip olacağına kaydeden Ara, önceliklerinin halkın yaşam kalitesini yükselterek geleceğe güvenle bakan bir Bodrum inşa etmek olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Bodrum'da Su Altyapısı Yenileniyor

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.