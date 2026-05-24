Bodrum\'da Su Hattında Patlama

Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'nde, henüz belirlenemeyen nedenle içme suyu isale hattında patlama oldu. Patlamanın şiddetiyle asfalt yarıldı ve tonlarca su boşa aktı. Akan çamurlu su nedeniyle denizin bir bölümünün rengi kahverengiye döndü.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekipleri tarafından bölgede onarım çalışması başlatıldı. Öte yandan, boşa akan su ve denizin renginin değiştiği anlar dron ile havadan görüntülendi.