Bodrum'da Takla Atan Araçta 3 Yaralı - Son Dakika
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Bodrum'da Takla Atan Araçta 3 Yaralı

Bodrum\'da Takla Atan Araçta 3 Yaralı
17.06.2026 10:34
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Bodrum'da kavşakta refüje çarpan otomobil takla attı; 3 kişi yaralandı, hayati tehlikeleri var.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kavşaktaki refüje çarparak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

H.M.A. idaresindeki 34 TC 4609 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Bitez Kavşağı'nda refüje çarptıktan sonra takla attı.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan A.Ö. ve M.B.N. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücü ile A.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, aracın kavşaktaki refüje çarptıktan sonra takla atması yer alıyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Bodrum, Ulaşım, Muğla, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da Takla Atan Araçta 3 Yaralı - Son Dakika

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