Bodrum'da Tarihi Geçmiş Gıda Ürünlerine El Konuldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde zabıta ve tarım müdürlüğü ekiplerince bir gıda işletmesinde yapılan denetimde, son kullanma tarihi geçmiş yaklaşık 1,2 ton ürüne el konularak imha edildi.

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bahçelievler Mahallesi Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir gıda işletmesinde, Zabıta Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince ortak kontrol yapıldı.

Denetimde, piyasaya sürülmek üzere bekletilen çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünü belirlendi. Ekiplerce el konulan yaklaşık 1,2 ton tarihi geçmiş ürün, yasal işlemlerin ardından imha edildi.

Mevzuat kapsamında cezai işlem uygulanan iş yerinin faaliyetinin sonlandırılarak mühürlenmesi amacıyla yasal süreç başlatıldı.