Bodrum'da Temizlik Seferberliği Başladı - Son Dakika
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Bodrum'da Temizlik Seferberliği Başladı

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Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin talimatıyla başlatılan temizlik seferberliği, Gümüşlük Mahallesi'nde gerçekleştiriliyor. 100 personel ve 15 araçla yapılan çalışmalar kapsamında cadde ve sokaklarda ot temizliği, atık temizliği, budama, yıkama ve süpürme işlemleri gerçekleştirildi. Ayrıca sahil ve mesire alanlarında da temizlik yapıldı.

09.08.2024 15:22  Güncelleme: 17:10
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(MUĞLA) - Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin talimatı ile başlatılan temizlik seferberliği, Gümüşlük Mahallesi genelinde farklı müdürlüklerden 100 personel ve 15 aracın katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinesinde Destek Hizmetler, Park ve Bahçeler, Zabıta, Fen İşleri, Veteriner İşleri ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlükleri tarafından Gümüşlük Mahallesi genelinde gerçekleştirilen temizlik seferberliği kapsamında; cadde ve sokaklarda ot temizliği, atık temizliği, yola taşan ağaç ve çalılarda budama, yıkama, süpürme; konteyner tamir, bakım ve temizliği, okul bahçelerinde ve mesire alanlarında genel temizlik çalışması yapıldı.

Büyükşehir ekipleri destek verdi

Önceden belirlenen cadde ve sokaklarda gerçekleştirilen çalışmanın dışında Gümüşlük, Koyunbaba ve Çukurbük sahillerinde de genel mıntıka temizliği yapıldı.

Veteriner İşler Müdürlüğü ekibi, hem temizlik çalışmalarına destek verdi hem de bölgede bulunan sokak hayvanlarının mama ve su kaplarını yenileyerek mama dağıtımında bulundu. ADM Elektrik ekipleriyle de koordineli olarak ağaçlarda budama gerçekleşirken Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, sorumluluk alanlarında temizlik çalışması gerçekleştirerek seferberliğe katıldı.

İşletmelere "geri dönüşüm" tebliği

Temizlik İşleri ve Zabıta müdürlükleri ekipleri, Gümüşlük sahilinde bulunan işletmelerin geri dönüşüm ambalaj atıklarını daha düzenli depolaması ve geri dönüşüme kazandırması amacıyla işletmelerin yapması gereken zorunluluklar ile ilgili işletme yetkililerine sözlü tebliğ gerçekleştirirken toplama alanları ile ilgili yenileme çalışmaları başlatıldı.

Gümüşlük genelindeki ara sokaklarda ot temizliği, süpürge ve yıkama işlemleri iki gün daha devam edecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bodrum'da Temizlik Seferberliği Başladı - Son Dakika

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