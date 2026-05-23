Bodrum'da Temizlik Seferberliği Tamamlandı
Bodrum'da Temizlik Seferberliği Tamamlandı

23.05.2026 13:44
Bodrum'da Mavi Beyaz Seferberlik etkinliğinin 3. etabı, 1000'in üzerinde katılımcıyla gerçekleşti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Mavi Beyaz Seferberlik" etkinliğinin 3. etabı gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesince yürütülen temizlik seferberliği, bilgilendirme toplantısının ardından Konacık, Çırkan ve Cumhuriyet mahallelerinde devam etti.

Etkinliğe Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin yanı sıra başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, birim müdürleri, belediye personeli ile gönüllü vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Seferberlikte 1000'i aşkın katılımcı yer alırken, temizlik çalışmalarının yanı sıra çevre düzenleme ve ot biçme faaliyetleri de yürütüldü.

Temizlik çalışmalarının ardından Bitez sahilinde kapanış seremonisi düzenlendi.

Toplanan yaklaşık 20 ton atığın alana taşınmasının ardından belediye çalışanları, çöp poşetleriyle sahilde "Kirletmeyin! İyi Bayramlar" yazısı oluşturarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Deniz dibi temizliği de yapıldı

Temizlik seferberliği ile eş zamanlı olarak Bitez Mahallesi'nde deniz dibi temizliği de gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesi dalgıçları ile Eko Miras ekibi dalgıçlarının yer aldığı etkinlikte Mis Gibi1 Bodrum ekibi de kıyı temizliği yaptı.

Mandalinci, burada yaptığı açıklamada, kentin temizliği konusunda toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla yürütülen seferberliğin üçüncüsünü tamamladıklarını belirterek, temizliği, düzeni ve doğaya duyarlılığıyla örnek bir Bodrum için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA

