Bodrum'da Temizlik Seferberliği Yeniden Başladı

17.04.2026 16:47  Güncelleme: 17:46
Bodrum Belediyesi, "Birlikte Temizleyip, Birlikte Koruyacağız" sloganıyla 2024 yılında hayata geçirdiği temizlik seferberliğine bu yıl da devam etti.

"Birlikte Temizleyip, Birlikte Koruyacağız" sloganıyla yürütülen etkinlik kapsamında, Bodrum'un farklı mahallelerinde eş zamanlı temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Tamer Mandalinci öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, bini aşkın belediye personeli ile birlikte vatandaşlar çalışmalara katıldı. Etkinliğe; CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın, Muğla Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri 1. Bölge Dairesi Başkanı Kadriye Erkal Yıldırım ile büyükşehir belediye çalışanları, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve gönüllüler de destek verdi. Kent genelinde gerçekleştirilen çalışmalarda cadde ve sokaklar temizlenerek çevre bilincinin artırılması hedeflendi."

"Kentimizi daha sağlıklı, yaşanabilir ve güzel bir geleceğe birlikte taşıyacağız"

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, etkinlik ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün koordinasyonunda, 2026 yılının ilk temizlik seferberliğini büyük bir katılım ve güçlü bir dayanışmayla tamamladık. Başkan yardımcılarımız, meclis üyelerimiz, çalışma arkadaşlarımız ve gönüllülerimizin katkılarıyla; 28 farklı noktada cadde ve sokaklarımızda kapsamlı bir temizlik gerçekleştirdik. Kentimizin her köşesinde hissedilen bu emek, Bodrum'a yakışan bir çevre düzeni oluşturma hedefimizin önemli bir parçası oldu. Kurban Bayramı öncesinde kentimizi ziyaret edecek misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak amacıyla başlattığımız bu seferberliğin ikinci etabına tüm kent sakinlerimizi davet ediyorum. Bu kent hepimizin. El birliğiyle hareket ederek kentimizi daha sağlıklı, daha yaşanabilir ve daha güzel bir geleceğe birlikte taşıyacağız."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Belediye, Bodrum, Güncel, Çevre, Son Dakika

Advertisement
