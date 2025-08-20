Bodrum\'da Trafik Kazası: 78 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari araç çarpan Emine Ekmekci (78) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Konacık'tan Gümbet Mahallesi yönüne giden O.Y.'nin (20) kullandığı 48 AHM 691 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Ekmekci'ye çarptı. Savrulan Ekmekci, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Emine Ekmekci ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ekmekci, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken, polis hafif ticari araç sürücüsü O.Y.'yi gözaltına aldı.