Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu

Bodrum\'da Uyuşturucu Operasyonu
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Bodrum'da düzenlenen operasyonda 10 kg skunk ve 56 kök kenevir ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, jandarmanın operasyon düzenlediği evde 10 kilogram skunk ile 56 kök Hint keneviri ele geçirildi, şüpheli B.B.A.'nın (34) gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen istihbarat çalışmasıyla B.B.A.'nın Mumcular Mahallesi'ndeki evinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı. 6 Ağustos'ta adrese operasyon düzenlendi. Evdeki aramada 10 kilogram skunk, 56 kök kenevir bitkisi, 6 gram kenevir tohumu, 1 hassas terazi, 1 esrar öğütme aparatı ve 35 parçadan oluşan iklimlendirme sistemi ele geçirildi. B.B.A., gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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