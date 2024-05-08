Bodrum'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Bodrum'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Zanlı Tutuklandı

Bodrum\'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Zanlı Tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ormanlık alana uyuşturucu saklarken yakalanan 2 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Bodrum'da ormanlık alanlara uyuşturucu saklayarak satışını yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli takibe alındı. Zanlılar, gözaltına alındıktan sonra yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

08.05.2024 16:17
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alana uyuşturucu saklarken yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, Bodrum'da ormanlık alanlara uyuşturucu saklayarak satışını yaptıkları tespit edilen 2 şüpheliyi takibe aldı.

Zanlılar, takip sonucu gözaltına alındı. Aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: AA

Bodrum, Muğla, Narkotik Suçlar, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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