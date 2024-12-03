Muğla'nın Bodrum ilçesinde aç kalan yaban domuzları, yerleşim yeri yakınına inerek yiyecek aradı.
Konacık ve Çırkan mahallelerinde ormana yakın evlerin bulunduğu bölgeye inen 20'den fazla yaban domuzu, ağaç yapraklarını yiyerek beslendi.
Yoldan geçen bazı sürücüler, korna çalarak hayvanları yerleşim yerinden uzaklaştırmaya çalıştı.
Uzun süre evlerin ve sitelerin aralarında yiyecek arayan domuzlar, kamerayla görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Bodrum'da Yaban Domuzları Yerleşime İndi - Son Dakika
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