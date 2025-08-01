1,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Muğla'nın Bodrum ilçesi Yakaköy yakınlarındaki makilik bölgede saat 14.30 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 16.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 3 hektar alan zarar gördü.
Fırat AKAY/BODRUM (Muğla),
Son Dakika › Güncel › Bodrum'da Yangın 1,5 Saatte Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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