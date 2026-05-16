Bodrum'da Yangın: İki Kadın Çatıdan Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum'da Yangın: İki Kadın Çatıdan Kurtarıldı

16.05.2026 16:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum'daki yangında çatıya çıkan iki kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı, yangın söndürüldü.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 3 katlı binanın zemin katında çıkan yangında, çatıya çıkarak mahsur kalan 2 kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Eskiçeşme Mahallesi Çoban Yıldızı Sokak'taki 3 katlı binanın zemin katında çıktı. Alevleri ve yoğun dumanı fark eden çevredekiler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Duman kısa sürede binayı sardı. Çatıya çıkan 2 kadın, burada yardım bekledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle çatıya ulaşıp, 2 kadını kurtardı. 2 kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, binada hasar oluştu. Öte yandan yangının, elektrik tellerine kuş çarpması sonucu meydana gelen patlama ve ardından tellerin kopmasıyla başladığı öne sürüldü.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da Yangın: İki Kadın Çatıdan Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BAE, İran’ın “savaşta aktif rol aldılar“ yönündeki suçlamalarını reddetti BAE, İran'ın "savaşta aktif rol aldılar" yönündeki suçlamalarını reddetti
Takla atan cip, karşı şeritteki başka bir cipin üzerine düştü: 1 ölü, 7 yaralı Takla atan cip, karşı şeritteki başka bir cipin üzerine düştü: 1 ölü, 7 yaralı
Ceyhan’da sanayi sitesini su bastı, esnaf sörf tahtası ile işe gitti Ceyhan'da sanayi sitesini su bastı, esnaf sörf tahtası ile işe gitti
Üstü açık otobüste yolculuk eden Galatasaraylı futbolcular facianın eşiğinden döndü Üstü açık otobüste yolculuk eden Galatasaraylı futbolcular facianın eşiğinden döndü
Şampiyonluk otobüsünde gözükmeyen Osimhen’in nerede olduğu ortaya çıktı Şampiyonluk otobüsünde gözükmeyen Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı
Bir ülkenin kaderi değişecek İskoçya’da 41 yıllık hakimiyet sona erebilir Bir ülkenin kaderi değişecek! İskoçya'da 41 yıllık hakimiyet sona erebilir

18:49
Marina Kondratiuk, eşine ahlaksız teklif yapan yetişkin film oyuncusuna cevap verdi
Marina Kondratiuk, eşine ahlaksız teklif yapan yetişkin film oyuncusuna cevap verdi
18:35
MSB’den ’seferberlik emri’ paylaşımları ile ilgili açıklama
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama
18:05
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
17:06
Eski Başhekim, Gülistan’ın son görüldüğü bölgeden geçmiş
Eski Başhekim, Gülistan'ın son görüldüğü bölgeden geçmiş
16:56
İran Hürmüz Boğazı’nda Yeni Geçiş Mekanizması Kuruyor
İran Hürmüz Boğazı'nda Yeni Geçiş Mekanizması Kuruyor
15:48
Tayland’da hemzemin geçit faciası: 8 ölü
Tayland'da hemzemin geçit faciası: 8 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 19:18:47. #7.12#
SON DAKİKA: Bodrum'da Yangın: İki Kadın Çatıdan Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.