Bodrum'da Yangın: İki Kadın Çatıdan Kurtarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 3 katlı binanın zemin katında çıkan yangında, çatıya çıkarak mahsur kalan 2 kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Eskiçeşme Mahallesi Çoban Yıldızı Sokak'taki 3 katlı binanın zemin katında çıktı. Alevleri ve yoğun dumanı fark eden çevredekiler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Duman kısa sürede binayı sardı. Çatıya çıkan 2 kadın, burada yardım bekledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle çatıya ulaşıp, 2 kadını kurtardı. 2 kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, binada hasar oluştu. Öte yandan yangının, elektrik tellerine kuş çarpması sonucu meydana gelen patlama ve ardından tellerin kopmasıyla başladığı öne sürüldü.