Muğla'nın Bodrum ilçesinde ağaçlık alan yakınında çıkan yangın söndürüldü.
Mumcular Mahallesi'nde çam ağaçlarının da bulunduğu bölgeden dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen Bodrum Orman İşletme Şefliğine ait arazöz ile itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale etti.
Rüzgarın da etkisiyle yayılma tehlikesi bulunan yangın, ağaçlara sıçramadan söndürüldü.
İlk belirlemelere göre, yangının bölgede yakılan temizlik ateşi nedeniyle çıktığı tespit edildi.
Bodrum'da Yangın Kontrol Altına Alındı
