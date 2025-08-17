Bodrum'da Yangın Ormana Sıçramadan Söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Mazıköy Mahallesi'ndeki iki katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.

Evi saran alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışması yapıldı.